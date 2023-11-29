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Окупанти вгатили по Херсону – у місті перебої з електрикою

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти вгатили по Херсону – у місті перебої з електрикою

Херсон / Фото: Associated Press

Окупанти обстріляли Херсон з лівобережжя.

Окупаційна армія Росії вдень 29 листопада обстріляла Херсон. Внаслідок атаки у деяких районах міста перебої з електрикою. Також є інформація про пошкоджені будинки.  

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. 

"Після 14.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста. Є інформація про пошкоджені будинки. Після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електрикою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ігнат розкрив тактику російських атак взимку.

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Перегляди
190
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