Окупанти вгатили по Херсону: влада повідомила трагічні новини

Наразі відомо про одного загиблого.

Сьогодні, 17 лютого, росіяни знову обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Про це в Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Загиблому було 45 років, він отримав травми несумісні з життям. Одна з поранених - 49-річна жінка. У неї легкі травми. Стан другого пораненого — 36-річного чоловіка - медики оцінюють як середньої тяжкості. Наразі він перебуває у лікарні", - написав Прокудін.

Нагадаємо, російська армія 5 лютого здійснила масований обстріл Херсона. Відомо про 4 загиблих і 1 пораненого.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові атаки окупантів на Херсон! Ворожі снаряди влучили у середмісті – є загиблі та поранені!

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