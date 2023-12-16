Окупанти вгатили по лікарні на Херсонщині – момент удару зафіксувала камера

Росіяни атакували дронами Херсонщину.
Окупаційна армія Росії у ніч проти 16 грудня атакувала дронами Херсонську область – постраждала будівля медзакладу, на території деяких корпусів виникла пожежа.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з "прильотом" по будівлі.
В момент удару у медзакладі, окрім пацієнтів, перебували патрульні та працівники лікарні.
Під час проведення евакуації пацієнтів до бомбосховища, травм зазнав лікар медзакладу. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував атаку по медзакладу і наголосив, що "Росія цілеспрямовано атакує лікарню в Херсоні своїми БПЛА".
Нагадаємо, вночі проти суботи, 16 грудня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками – ППО знищила 30 ударних дронів.
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