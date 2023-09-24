Окупанти вгатили по Нікополю: є постраждалий, пошкоджено будинки та дитячий садок (фото)

У ніч проти 24 вересня окупаційні війська РФ вчергове обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є постраждалий, зруйновано цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Росіяни здійснили декілька обстрілів з артилерії, а також скидали боєприпаси з безпілотників.

У Нікополі постраждав 25-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями шпиталізували до лікарні у важкому стані. Також у місті пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок.

У Червоногригорівській громаді снаряди окупантів понівечили чотири приватні будинки, авто, лінії електропередач. Били російські війська і по Мирівській та Покровській сільській громадах – наслідки уточнюються.

Пошкоджена лінія електропередач у Нікопольському районі після атаки РФ.

Пошкоджена автівка у Нікопольському районі після атаки РФ.

Нагадаємо, ЗСУ під час контрнаступу на заході Запорізької області знищили 810-у окрему бригаду морської піхоти.

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