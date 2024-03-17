Окупанти вгатили по пункту розташування швидкої медичної допомоги на Харківщині – є поранені: фото

Росіяни обстріляли село Бугаївка.
Окупаційні війська Росії вранці 17 березня обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги у селі Бугаївка на Харківщині.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ворожий обстріл села стався о 9:15. Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Наразі їм надається допомога в лікарні у Харкові.
Внаслідок атаки було пошкоджено одноповерховий будинок, де були медичні працівники, будівлі поруч, а також дві автівки "швидкої".
Нагадаємо, окупанти розбомбили центр селища у Сумській області: влада звернулася із важливою заявою.
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