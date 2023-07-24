Окупанти вгатили по селах на Харківщині: серед поранених – 12-річна дитина

Окупаційні війська РФ вдень 24 липня обстріляли населені пункти Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей, серед них – дитина.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Внаслідок російського обстрілу села Піщане поранення отримали 12-річний хлопчик та дві жінки – 31 та 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий.

Також росіяни обстріляли селище Дворічна, поранень зазнав 60-річний чоловік. Його ушпиталили з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.

Нагадаємо, у низці областей України 24 липня оголосили повітряну тривогу, є загроза застосування балістики.

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