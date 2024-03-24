Окупанти вгатили по селу на Сумщині фугасними авіабомбами: люди – без світла, газу та води

Окупаційна армія Росії 24 березня, після 13:00, обстріляла трьома фугасними авіаційними бомбами селище Перемога Білопільської громади на Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури та будинки людей..

Про це "Суспільному" повідомив Білопільський міський голова Юрій Зарко.

"Обстріляли дуже сильно. В результаті пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі й об'єкт енергетичної інфраструктури. У селі тимчасово немає світла, газу та води. Дивом люди не постраждали", - сказав він.

Селище Перемога розташоване за 15 кілометрів від кордону з Росією.

Нагадаємо, Росія вгатила по об'єктах енергетики: які наслідки і чи готуватися до блекаутів.

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