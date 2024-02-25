Окупанти вгатили по вокзалу у Костянтинівці на Донеччині (фото)

Російські військові кілька разів обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу легкі поранення отримала одна жінка.

Про це повідомив в. о. очільника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, пише "Суспільне".

З його слів, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, магазини, приватні та багатоквартирні будинки.

Фото: Суспільне

"Одна жінка поранена, але від госпіталізації відмовилась", - сказав він.

За його даними, було кілька обстрілів увечері 24 лютого з РСЗВ та вночі 25 лютого ракетні обстріли.

Нагадаємо, російські війська 20 лютого вбили одного жителя Донеччини і ще вісьмох поранили.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 1868 людей, а поранень зазнали – 4589. Це кількість без урахування жертв і поранених у Маріуполі та Волновасі.

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