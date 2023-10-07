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Окупанти вгатили по Запорізькій області – є жертва та поранені (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти вгатили по Запорізькій області – є жертва та поранені (фото)

Зруйнований будинок у Запорізькій області / Фото: ДСНС у Запорізькій області

Внаслідок обстрілу РФ також пошкоджено приватні будинки.

Вранці 7 жовтня, окупанти обстріляли Запорізький район – внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє людей травмувалися. 

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області. 

Так, близько 07:45, російська армія здійснила обстріл одного з населених пунктів Запорізького району.

За словами рятувальників, внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинків.

Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня / ©
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня / ©
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня / ©
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня / ©
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня / ©
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня / ©
Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня

Від удару РФ загинула жінка, ще двоє людей травмовані. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня окупанти атакували дев’ять областей – є жертви.

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Дата публікації
Перегляди
266
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