Окупанти вгатили по Запорізькій області – є жертва та поранені (фото)

Вранці 7 жовтня, окупанти обстріляли Запорізький район – внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє людей травмувалися.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Так, близько 07:45, російська армія здійснила обстріл одного з населених пунктів Запорізького району.

За словами рятувальників, внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинків.

Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня

Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня

Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня

Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня

Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня

Руйнування у Запорізькій області після удару РФ 7 жовтня

Від удару РФ загинула жінка, ще двоє людей травмовані. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня окупанти атакували дев’ять областей – є жертви.

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