Окупанти вгатили по Запорізькій області – є жертва та поранені (фото)

Внаслідок обстрілу РФ також пошкоджено приватні будинки.
Вранці 7 жовтня, окупанти обстріляли Запорізький район – внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє людей травмувалися.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Так, близько 07:45, російська армія здійснила обстріл одного з населених пунктів Запорізького району.
За словами рятувальників, внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинків.
Від удару РФ загинула жінка, ще двоє людей травмовані. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня окупанти атакували дев’ять областей – є жертви.
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