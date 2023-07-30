Окупанти вгатили по житлових кварталах на Херсонщині – є поранені та руйнування

Російські загарбники обстріляли населені пункти Херсонської області.
Протягом минулої доби окупанти здійснили 69 обстрілів по території Херсонської області. Внаслідок ворожої агресії двоє людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Згідно з оперативною інформацією, протягом минулої доби ворог:
- здійснив 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА;
- по Херсону ворог випустив 44 снаряди.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні. Через російську агресію дві людини дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби окупанти атакували острів Зміїний авіабомбами.
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