Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині: є поранений та руйнування – фото

У ніч проти 25 червня російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область, завдавши ударів по приватних будинках, пошкодивши газопровід і лінію електропередач. Внаслідок обстрілу у Нікополі поранення отримав 47-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ще одна ніч, яка не обійшлася без постраждалих. У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма. Множинні уламкові рани", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок чергової атаки росіян у Нікополі пошкоджено три приватні будинки та газопровід. З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють.

По Синельниківському району окупанти випустили 20 боєприпасів. Дісталося Великомихайлівській громаді – місцевих не зачепило. Внаслідок пошкодження лінії електропередач, деякі населені пункти залишаються знеструмленими.

Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині.

Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині.

Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині.

Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла, як окупанти на фронті сприйняли заколот Пригожина.

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