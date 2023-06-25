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Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині: є поранений та руйнування – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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1548
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Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині: є поранений та руйнування – фото

Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Вночі росіяни обстріляли житлові будинки у Нікополі.

У ніч проти 25 червня російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область, завдавши ударів по приватних будинках, пошкодивши газопровід і лінію електропередач. Внаслідок обстрілу у Нікополі поранення отримав 47-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.   

"Ще одна ніч, яка не обійшлася без постраждалих. У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма. Множинні уламкові рани", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок чергової атаки росіян у Нікополі пошкоджено три приватні будинки та газопровід. З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють. 

По Синельниківському району окупанти випустили 20 боєприпасів. Дісталося Великомихайлівській громаді – місцевих не зачепило. Внаслідок пошкодження лінії електропередач, деякі населені пункти залишаються знеструмленими. 

Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині. / ©
Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині.
Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині. / ©
Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині.
Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині. / ©
Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині.
Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині. / ©
Окупанти вгатили по житловому сектору на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла, як окупанти на фронті сприйняли заколот Пригожина.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1548
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