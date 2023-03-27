Окупанти вгатили ракетами по центру Слов'янська: є загиблі (відео, фото)

Сьогодні, 27 березня, окупанти обстріляли центр міста Слов’янськ двома ракетами С-300. На місці удару палають автомобілі, будівлі — завалені.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За попередньою інформацією, є загиблий і 25 постраждалих різного ступеню тяжкості.

Також відомо про руйнування адміністративних та офісних будівель, пʼяти багатоповерхівок і семи приватних будинків.

Наразі на місці працюють екстрені служби, а людям надають допомогу. Рятувальники проводять розбір завалів, їм вдалося загасити три автомобілі та врятувати людину.

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська та промисловій зоні міста.

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