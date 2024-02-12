Окупанти вгатили ракетами по Донеччині: поранено жінку та дітей – фото

Окупаційні війська Росії у ніч проти 12 лютого, близько 00:30, атакували трьома ракетами С-300 приватний сектор м. Селидового на Донеччині. В результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами ушпиталили для надання медичної допомоги.

Вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.

Наслідки удару ракетами С-300 по Донеччині 12 лютого

Наслідки удару ракетами С-300 по Донеччині 12 лютого

Наслідки удару ракетами С-300 по Донеччині 12 лютого

Наслідки удару ракетами С-300 по Донеччині 12 лютого

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Росія вгатила по Україні дронами та ракетами – перші подробиці нічної атаки.

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