Окупанти вгатили ракетами по Київщині: влада показала наслідки (фото)

Минулося без жертв, постраждали дві людини.

Після ранкового удару РФ по Київщині 23 червня станом на 8:00, до медиків звернулися дві людини.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Медичну допомогу потерпілим надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.

Окрім того, пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі.

"Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки. Вся необхідна допомога населенню буде надана. Над цим вже працюємо разом з представниками місцевої громади. Пошкоджені вікна в будинках замінить міжнародний фонд GEM", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 червня ворог атакував Україну крилатими ракетами, вибухи лунали в Києві та області, працювали сили протиповітряної оборони.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Київській області уламки збитої ракети впали на приватні житлові будинки. Постраждали двоє осіб.

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