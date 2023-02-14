Окупанти вгатили ракетами по Краматорську і Костянтинівці: поранено людину, куди влучили (фото)

Російські окупанти завдали двох ударів ракетами по Краматорську і Костянтинівці 14 лютого, внаслідок чого поранено людину та є руйнування.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він уточнив, що внаслідок ракетного удару по Костянтинівці загарбники поранили цивільну людину, а також пошкодили палац культури, де зараз працює Центр видавання гуманітарної допомоги.

Водночас у Краматорську ворожа ракета вразила приміщення медичного закладу.

Нагадаємо, за найсвіжішими даними Генштабу ЗСУ, російська армія зосереджується на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. РФ зазнає там суттєвих втрат.

Зокрема, ворог намагається оточити Бахмут з півночі і з півдня. Бої точаться у передмісті, Сили оборони Українивідловлюють численні ДРГ противника. Про це повідомив військовий оглядач, майор запасу та ветеран війни Олексій Гетьман.

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