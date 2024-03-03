Окупанти вгатили ракетами по житловому району Покровська – які наслідки (фото)

Ворог продовжує завдавати ударів по житловим будинкам українців.
Місто Покровськ на Донеччині опинилося під ворожим обстрілом. Окупаційна армія Росії вранці 3 березня ракетами обстріляла один з житлових мікрорайонів міста.
Про це повідомляє міська військова адміністрація.
Внаслідок атаки пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, три приватних домогосподарства та два заклади освіти. Люди не постраждали.
На місці працюють всі екстрені служби, які обстежують будинки та допомагають мешканцям.
Нагадаємо, в Одесі до дев’яти зросла кількість загиблих внаслідок удару безпілотником по багатоповерхівці.
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