Окупанти вгатили ракетами по житловому району Покровська – які наслідки (фото)

Місто Покровськ на Донеччині опинилося під ворожим обстрілом. Окупаційна армія Росії вранці 3 березня ракетами обстріляла один з житлових мікрорайонів міста.

Про це повідомляє міська військова адміністрація.

Внаслідок атаки пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, три приватних домогосподарства та два заклади освіти. Люди не постраждали.

Наслідки ракетного удару по Покровську/ Фото: Покровська МВА

Наслідки ракетного удару по Покровську/ Фото: Покровська МВА

Наслідки ракетного удару по Покровську/ Фото: Покровська МВА

Наслідки ракетного удару по Покровську/ Фото: Покровська МВА

На місці працюють всі екстрені служби, які обстежують будинки та допомагають мешканцям.

Нагадаємо, в Одесі до дев’яти зросла кількість загиблих внаслідок удару безпілотником по багатоповерхівці.

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