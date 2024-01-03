Окупанти вгатили ракетою по кладовищу на Запоріжжі – відео

Росіяни внаслідок атаки пошкодили могили на кладовищі.
Окупаційна армія Росії 2 січня вдарила ракетою по кладовищу у селі Омельник Запорізької області.
Відео з місця "прильоту" ракети поширили у соцмережах.
Внаслідок атаки росіян на кладовищі пошкоджені десятки могил.
"Так "високоточні" ракети "другої армії у світі" воюють із сільськими кладовищами мирної країни. 2 січня, село Омельник, Запорізька область", - прокоментував автор відео.
Нагадаємо, окупаційна армія Росії ввечері 2 січня знову атакувала Харків. Одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу (фото).
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