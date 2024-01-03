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Окупанти вгатили ракетою по кладовищу на Запоріжжі – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти вгатили ракетою по кладовищу на Запоріжжі – відео

Пошкоджені могили після ракетного удару РФ по кладовищу / Фото: скриншот

Росіяни внаслідок атаки пошкодили могили на кладовищі.

Окупаційна армія Росії 2 січня вдарила ракетою по кладовищу у селі Омельник Запорізької області.

Відео з місця "прильоту" ракети поширили у соцмережах. 

Внаслідок атаки росіян на кладовищі пошкоджені десятки могил.

"Так "високоточні" ракети "другої армії у світі" воюють із сільськими кладовищами мирної країни. 2 січня, село Омельник, Запорізька область", - прокоментував автор відео.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії ввечері 2 січня знову атакувала Харків. Одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу (фото).

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Окупанти вгатили ракетою по кладовищу 

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Дата публікації
Перегляди
1124
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