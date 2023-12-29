Окупанти вгатили ракетою по Сумщині: перші подробиці

Сьогодні, 29 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Конотопу.

Про це повідомила Сумська військова адміністація.

"Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля", - йдеться у повідомленні відомства.

Наразі на місці працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, в Україні вранці 29 грудня оголосили про ракетну небезпеку. Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Вибухи пролунали у Харкові та Дніпрі.

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