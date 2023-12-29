Окупанти вгатили ракетою по Сумщині: перші подробиці

Є постраждалі.
Сьогодні, 29 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Конотопу.
Про це повідомила Сумська військова адміністація.
"Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля", - йдеться у повідомленні відомства.
Наразі на місці працюють усі необхідні служби.
Нагадаємо, в Україні вранці 29 грудня оголосили про ракетну небезпеку. Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Вибухи пролунали у Харкові та Дніпрі.
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