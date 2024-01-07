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Окупанти вгатили ракетою та дронами по місту на Сумщині – що відомо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти вгатили ракетою та дронами по місту на Сумщині – що відомо

Наслідки удару по місту Кролевець на Сумщині / Фото: Сумська ОВА

Росіяни атакували місто Кролевець на Сумщині.

Окупаційна армія Росії 7 січня здійснила ракетно-авіаційний удар по місту Кролевець Конотопського району на Сумщині. За попередніми даними, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це повідомила Сумська ОВА.  

Російські окупанти спрямували на мирне місто ракету і два БпЛА типу "Шахед".

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям.

Нагадаємо, в ОВА показали наслідки "прильоту" по гуртожитку у Дніпру після атаки "Шахедами" (фото).

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Дата публікації
Перегляди
213
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