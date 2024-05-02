Окупанти від грудня стратили 15 бійців ЗСУ під час спроби здатися в полон – звіт HRW

У Human Rights Watch наголосили, що ці випадки мають бути розслідувані як воєнні злочини.

Російські війська від грудня 2023 стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон. Також окупанти могли стратити ще шістьох бійців, які здавалися в полон або вже здалися.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch.

Як наголосила заступниця директора HRW з питань криз та конфліктів Белкіс Вілле, після повномасштабного вторгнення Росії до України її війська скоїли "безліч огидних воєнних злочинів".

"Позасудові страти – чи вбивства – тих, хто здався в полон, і поранених українських солдатів, холоднокровно застрелених, що категорично заборонено міжнародним правом, – теж належать до цієї ганебної спадщини", – вказала Вілле.

Так, правозахисники провели розслідування щодо трьох випадків очевидної позасудової страти щонайменше 12 українських військових. Члени організації перевірили та проаналізували записи з дронів, опубліковані в Мережі 2 та 27 грудня, а також 25 лютого. У звіті йдеться, що в цих випадках українські військові явно демонстрували намір здатися в полон, тож не мали бути вбиті відповідно до міжнародного гуманітарного права чи законів війни.

Четвертий розслідуваний правозахисниками випадок стосується відеозапису, який з'явився в Мережі 19 лютого. На ролику двоє російських військових стратили трьох неозброєних українських бійців, які здалися в полон.

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Щодо ще одного випадку розслідування організації опирається на відео інтерв'ю з українським військовим, опубліковане у Telegram 16 лютого, а також на докладне висвітлення у ЗМІ, включно з інтерв'ю з членами сім'ї однієї з жертв. Як встановили HRW, у цьому випадку було страчено шістьох українських бійців, хоча обставини невідомі.

Правозахисники повідомили, що 22 квітня надіслали листа міністру оборони Росії Сергієві Шойгу. У ньому попросили розповісти подробиці описаних вище інцидентів, а також прокоментувати, чи віддавали російським військовим наказ убивати полонених. Відповідь організація не отримала.

У HRW наголосили, що ці страти мають бути розслідувані як воєнні злочини.

Нагадаємо, в березні Моніторингова місія ООН повідомила, що в період від 1 грудня до 29 лютого росіяни стратили 32 українських військовополонених. Як прокоментував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, цей звіт ООН підтверджує вчинення Росією масових воєнних злочинів в Україні, порушення прав людини та ігнорування норм міжнародного гуманітарного права.

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