Окупанти від ранку обстрілюють Херсонщину: двоє людей загинули

Російські окупанти сьогодні, 9 листопада, обстріляли з артилерії Херсон і Білозерську громаду. Загинули дві людини, ще дві постраждали.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Через прицільний удар росіян по житловому будинку в Херсоні загинув 72-річний чоловік. У двох постраждалих мінно-вибухова травма та перелом ноги. Загиблий чоловік на момент обстрілу перебував на балконі.

Пошкоджені приватні та житлові будинки, гаражі, цивільні автівки, газогони, лінії електропередачі.

У Білозерській громаді загинула 50-річна жінка, яка в момент обстрілу перебувала на вулиці.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними ОВА, війська РФ упродовж 8 листопада 85 разів обстріляли території Херсонської області. Випустили 529 снарядів з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації.

Нагадаємо:

Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Відтоді прилеглі до Дніпра райони Херсонщини стали обʼєктом майже щоденних обстрілів з боку російських військ, які зберігають контроль над лівобережною частиною області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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