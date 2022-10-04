Окупанти від страху все кидають і втікають чимдуж: у Генштабі повідомили про успіхи контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

Ситуація на півдні для окупантів є вкрай важкою. Російські війська під тиском ЗСУ кидають позиції та втікають на безпечну дистанцію.

Українська армія успішно та стрімко наступає на півдні. Російські окупанти намагаються будь-якими способами уповільнити темпи наступу ЗСУ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу від 4 жовтня.

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"3 жовтня поточного року на півдні України підтверджено ураження Силами оборони до тридцяти обʼєктів противника. Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи. Все це - з метою уповільнення темпів наступу наших військ", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження 2 опорних пунктів, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА ворога.

Також ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили:

пункт управління,

і 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Нагадаємо, за даними Сил оборони, російські окупанти на Херсонщині закопували в землю контейнери, щоб налякати ЗСУ.

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