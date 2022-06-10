Окупанти видають пенсію в рублях: яка ситуація в Маріуполі 10 червня

Маріуполь зруйнований і окупований російською армією. Тіла загиблих жителів вивозять на смітник разом зі сміттям з-під завалів будинків. Росіяни встановлюють прямий контроль над захопленою Донеччиною, а в Маріуполі видають пенсії в рублях.
ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 9 червня.
- Поліцейський з Маріуполя перейшов на бік ворога та тероризував людей, які рятувались від війни
У Маріуполі місцевий поліцейський перейшов на бік російських окупантів. Він незаконно обмежував рух із заблокованого Маріуполя та тероризував людей, які рятувались від жахів війни.
- Готівку завезли броньовиками: в Маріуполі росіяни почали видавати місцевим мешканцям пенсію в рублях
Гроші до Маріуполя окупанти завезли броньованими автівками. За даними росіян, в місті зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Проте за даними українських джерел, близько 10 тисяч людей принципово відмовилися отримувати російську пенсію. Отримати місцеві мешканці можуть 2,6 тисячі гривень.
- У ВООЗ не підтверджують спалах холери в Маріуполі
Спалах холери в Маріуполі, про який нещодавно почали писати ЗМІ, не підтверджують у ВООЗ. Там створили умови для лікування можливих захворілих. Про це ВООЗ повідомила на своїй сторінці в Мережі. Зазначається, що до спалаху холери могло призвести пошкодження каналізаційних стоків, які почали перемішуватися з питною водою. Проте щоб не допустити розповсюдженню хвороби, там впроваджують превентивні заходи.
- У Маріуполі росіяни вивозять тіла загиблих жителів на смітник разом зі сміттям
В окупованому Маріуполі російські військові зносять пошкоджені внаслідок обстрілів будинки. Зокрема, будівлі руйнують у Лівобережному районі міста, який найбільше постраждав від російських "Градів". Скільки маріупольців загинули в цьому районі, невідомо. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттезбірному полігоні. Нема слів. Лише лють", - написав Андрющенко.
- Росіяни встановлюють прямий контроль над захопленою Донеччиною
Росіяни відмовилися від "референдумів", колаборантів і роздавання гречки і хочуть отримати владу напряму. Росія встановлює прямий контроль над недавно захопленими районами Донеччини, в обхід місцевих колаборантів.
"В окупаційній владі Донецької області ротація. Призначено нового керівника уряду окупантів росіянина Віталія Хоценка", – зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, із синьо-жовтим прапором у рюкзаку через Росію та Білорусь, дивом вибралися з окупації троє маріупольок. Вони називають себе "маріупольськими націоналістами".
Читайте також:
- ЗСУ відбили сім атак на Донбасі, ворог безуспішно намагається взяти під контроль Сєвєродонецьк - Генштаб
- В Офісі президента назвали зброю, яка допоможе ефективно звільняти територію України від російських загарбників
- На Херсонщині авіація ЗСУ вдарила по позиціях росіян у 5 різних населених пунктах: які втрати ворога