Окупанти видають пенсію в рублях: яка ситуація в Маріуполі 10 червня

Окупанти видають пенсію в рублях: яка ситуація в Маріуполі 10 червня

Маріуполь зруйнований і окупований російською армією. Тіла загиблих жителів вивозять на смітник разом зі сміттям з-під завалів будинків. Росіяни встановлюють прямий контроль над захопленою Донеччиною, а в Маріуполі видають пенсії в рублях.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 9 червня.

Поліцейський з Маріуполя перейшов на бік ворога та тероризував людей, які рятувались від війни

У Маріуполі місцевий поліцейський перейшов на бік російських окупантів. Він незаконно обмежував рух із заблокованого Маріуполя та тероризував людей, які рятувались від жахів війни.

Готівку завезли броньовиками: в Маріуполі росіяни почали видавати місцевим мешканцям пенсію в рублях

Гроші до Маріуполя окупанти завезли броньованими автівками. За даними росіян, в місті зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Проте за даними українських джерел, близько 10 тисяч людей принципово відмовилися отримувати російську пенсію. Отримати місцеві мешканці можуть 2,6 тисячі гривень.

Фото: Associated Press

У ВООЗ не підтверджують спалах холери в Маріуполі

Спалах холери в Маріуполі, про який нещодавно почали писати ЗМІ, не підтверджують у ВООЗ. Там створили умови для лікування можливих захворілих. Про це ВООЗ повідомила на своїй сторінці в Мережі. Зазначається, що до спалаху холери могло призвести пошкодження каналізаційних стоків, які почали перемішуватися з питною водою. Проте щоб не допустити розповсюдженню хвороби, там впроваджують превентивні заходи.

У Маріуполі росіяни вивозять тіла загиблих жителів на смітник разом зі сміттям

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В окупованому Маріуполі російські військові зносять пошкоджені внаслідок обстрілів будинки. Зокрема, будівлі руйнують у Лівобережному районі міста, який найбільше постраждав від російських "Градів". Скільки маріупольців загинули в цьому районі, невідомо. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттезбірному полігоні. Нема слів. Лише лють", - написав Андрющенко.

Фото: Маріупольська міська рада

Росіяни встановлюють прямий контроль над захопленою Донеччиною

Росіяни відмовилися від "референдумів", колаборантів і роздавання гречки і хочуть отримати владу напряму. Росія встановлює прямий контроль над недавно захопленими районами Донеччини, в обхід місцевих колаборантів.

"В окупаційній владі Донецької області ротація. Призначено нового керівника уряду окупантів росіянина Віталія Хоценка", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, із синьо-жовтим прапором у рюкзаку через Росію та Білорусь, дивом вибралися з окупації троє маріупольок. Вони називають себе "маріупольськими націоналістами".

Родина "маріупольських націоналісток" через фільтраційний табір вибралися з окупації

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