Окупанти видають російські паспорти: яка ситуація в Маріуполі 6 липня

Окупанти розграбовують парк поблизу Драмтеатру в Маріуполі і вивозять до Донецька, а місцеві мешканці, зокрема діти, змушені митися в величезній калюжі через відсутність водопостачання. Тим часом у місті видають російські паспорти.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 5 липня.

У Маріуполі окупанти видають російські паспорти, які трансформуються у військові квитки на фронт

Російські окупанти у Маріуполі запроваджують видавання російських паспортів. З досвіду відомо, що російська армія поповнює свої втрати за рахунок резервістів із Донецька та інших окупованих територій так званої "ДНР". Наразі загарбники готують платформу для прихованої мобілізації чоловіків, щоб відправити їх на фронт.

Росія заздалегідь планувала знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів

Росія від початку бойових дій планувала знищити Маріуполь. Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входили до планів московського режиму. Про криваві плани Кремля стосовно знищення Маріуполя, зокрема, свідчить те, що РФ розробила план відновлення міста ще до початку бойових дій.

В окупованому Маріуполі діти змушені митися в величезній калюжі

У Маріуполі через відсутність водопостачання діти вимушені митися в величезній калюжі. У місті нарешті дали воду. Але "благами" цивілізації від окупантів можна скористатися хіба що так.

Розбирають плитку і дитмайданчик: окупанти розграбовують парк поблизу Драмтеатру в Маріуполі і вивозять до Донецька

Російські окупанти своєрідно трактують поняття "реіновація" скверу поблизу Драмтеатру. Вони зривають тротуарну плитку та розкурочують дитячі гойдалки, а потім все це вантажать і вивозять у Донецьк. Окупанти вже вивезли з Маріуполя медичне обладнання, каток і фонтан.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали російські медичні працівники, однак і ті залишили місто. Окрім відсутності медичної допомоги, у місті не вистачає ліків. Через це люди вмирають та позбуваються кінцівок.

На власні очі бачила приліт у Драмтеатр у Маріуполі: історія порятунку Марії Кутнякової

Читайте також: