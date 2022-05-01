Окупанти відбирають житло у маріупольців, які виїхали з окупованого міста - Денісова

Окупанти відбирають житло у маріупольців, які виїхали з окупованого міста - Денісова

Російські загарбники почали експропріацію помешкань мешканців Маріуполя.

Росіяни почали відбирати житло у маріупольців, які виїхали з окупованого міста. Вони заселяють невідомих людей у їхні будинки.

Про це повідомила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, мешканка маріупольського селища Старий Крим дізналася, що у її будинку живуть чужі люди. Більше того, дозвіл на це їм видала так звана селищна рада, яка працює під прапором "ДНР".

За словами Денісової, це непоодинокий випадок, коли окупанти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, яких самі ж залишили без даху над головою.

"Нові мешканці інколи навіть не віддають власникам речі, коли ті за ними приїжджають. Ці факти свідчать про панування на тимчасово окупованій території тотального самоуправства та беззаконня", - наголосила вона.

Нагадаємо, Денісова закликає до термінової евакуації маріупольців.

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