Окупанти відчувають снарядний голод: як це впливає на ситуацію на полі бою

Армія Російської Федерації відчуває нестачу зброї через знищення складів з боєприпасами.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, минулого тижня ЗСУ знищили сім ворожих складів з боєприпасами на Лівобережжі. Саме тому кількість обстрілів півдня України значно знизилася та сягала 30 за добу.

"Час від часу їм вдається підтягувати якісь ресурси з боєприпасів, техніки та особового складу. Але це відбувається не в тій відповідності темпу розвитку бойових подій, тому є просідання в статистиці, коли ворог втрачає можливість атакувати, і кількість обстрілів зменшується. Це прояв снарядного голоду", - пояснила Гуменюк.