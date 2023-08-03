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Окупанти відчувають снарядний голод: як це впливає на ситуацію на полі бою

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Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти відчувають снарядний голод: як це впливає на ситуацію на полі бою

Окупанти відчувають снарядний голод. / Фото: Associated Press

ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу.

Армія Російської Федерації відчуває нестачу зброї через знищення складів з боєприпасами.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, минулого тижня ЗСУ знищили сім ворожих складів з боєприпасами на Лівобережжі. Саме тому кількість обстрілів півдня України значно знизилася та сягала 30 за добу. 

"Час від часу їм вдається підтягувати якісь ресурси з боєприпасів, техніки та особового складу. Але це відбувається не в тій відповідності темпу розвитку бойових подій, тому є просідання в статистиці, коли ворог втрачає можливість атакувати, і кількість обстрілів зменшується. Це прояв снарядного голоду", - пояснила Гуменюк.

Представниця ЗСУ каже: продовжуючи контрбатарейну боротьбу, ми продовжуємо їх просувати по лівому берегу для того, щоб вони не мали можливості дистанційно обстрілювати. 

Як повідомлялося, окупанти пішли в контратаку на Бахмутському напрямку. У Генштабі кажуть, що російські війська пішли в контратаку західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку, щоб відновити втрачене положення. Спроби були безуспішні. 

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Дата публікації
Перегляди
166
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