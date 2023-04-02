Окупанти відійшли із деяких позиції на Донецькому напрямку - офіційна заява Сил оборони

Російська війська відступили із деяких позиції на Донецькому напрямку завдяки зусиллям українських військових.

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону у неділю, 2 квітня.

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Він не розкрив, про які населені пункти йдеться. Зараз там українські військові облаштовують оборонні позиції.

"Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив із деяких позицій, зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій", - сказав він.

Дмитрашківський зазначив, що росіяни зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. Та, попри це, росіяни продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. За минулу добу вони здійснили 30 штурмових дій, сьогодні вночі - 10.

Ситуація на фронті станом на 2 квітня

Нагадаємо, російські війська збирають техніку в районі Верхньоторецького на Донеччині. Представник ЗСУ не виключає можливість того, що росіяни найближчим часом спробують з того напрямку здійснити "якісь більш потужні бойові рухи".

За інформацією Генштабу ЗСУ, основні зусилля росіяни зосереджувати на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках. Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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