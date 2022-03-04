Окупанти відійшли від Бучі, але стягують сили до Миколаєва: як минула доба на фронтах (ранкове зведення)

Окупанти втратили наступальний потенціал на Поліському напрямку, але активізувалися на Півдні.
У Міноборони України розповіли оперативну інформація станом на шосту ранку 4 березня щодо російського вторгнення.
Волинський напрямок
Противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Генштаб не виключає, що окупанти будуть здійснювати збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.
Поліський напрямок
Угруповання окупантів силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів. Загарбники зосереджують зусилля на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.
Сіверський напрямок
Загарбники силами до чотирнадцяти БТГр проводять наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.
Слобожанський напрямок
Угруповання військ РФ разом з 16 БТГр проводять наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Росіяни блокують Харків з півночі. Захопили Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.
Донецький напрямок
Окупанти продовжують наступальні дії на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшли до Новоолександрівки. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.
Луганський напрямок
Російські військові ведуть бойові дії в напрямку Старобільська.
Таврійський напрямок
Противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв.
Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.
Велика кількість ворожої автомобільної техніки переміщується з окупованої території Криму.
Чорне море
В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.
Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.
Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.
На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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