Окупанти відійшли від Бучі, але стягують сили до Миколаєва: як минула доба на фронтах (ранкове зведення)

Окупанти відійшли від Бучі, але стягують сили до Миколаєва: як минула доба на фронтах (ранкове зведення)

Окупанти втратили наступальний потенціал на Поліському напрямку, але активізувалися на Півдні.

У Міноборони України розповіли оперативну інформація станом на шосту ранку 4 березня щодо російського вторгнення.

Волинський напрямок

Противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Генштаб не виключає, що окупанти будуть здійснювати збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

Поліський напрямок

Угруповання окупантів силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів. Загарбники зосереджують зусилля на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

Сіверський напрямок

Загарбники силами до чотирнадцяти БТГр проводять наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.

Слобожанський напрямок

Угруповання військ РФ разом з 16 БТГр проводять наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Росіяни блокують Харків з півночі. Захопили Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

Донецький напрямок

Окупанти продовжують наступальні дії на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшли до Новоолександрівки. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

Луганський напрямок

Російські військові ведуть бойові дії в напрямку Старобільська.

Таврійський напрямок

Противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв.

Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Велика кількість ворожої автомобільної техніки переміщується з окупованої території Криму.

Чорне море

В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників.