Окупанти відключили людям Інтернет на Луганщині поки самі везуть награбоване до РФ: Гайдай розповів деталі

Окупаційна "влада" Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону, або як вони кажуть "республіки", нічого загрозливого не відбувається. Проте в області відключено мобільний Інтернет.

Про це заявив Сергій Гайдай, голова ОВА.

Як пояснює місцевий оператор, відключити Інтернет було розпорядженням "органів окупаційної влади" – для забезпечення обороноздатності і безпеки, хоч раніше загарбники на цих питаннях не акцентували уваги.

Тим часом, черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають. Лише на ділянці траси Старобільськ – Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області.

Також читайте ЗСУ відбили атаки росіян від шістьох населених пунктів на межі Луганщини і Донеччини - Гайдай

Більшість транспортних засобів – із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

"Наші військові успішно відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка", - розповів Гайдай.

За 13 вересня ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, зокрема:

на Краматорському напрямку – населені пункти Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Крива Лука, Спірне, Верхньокам’янське, Дронівка, Григорівка та Званівка;

на Бахмутському напрямку – населені пункти Юр’ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка.

"Водночас військове керівництво рф продовжує пошук бажаючих воювати серед ув’язнених, зокрема, в колоніях Тульської області. Обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном три місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини – шість місяців. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА назвав населені пункти, які можуть бути звільненими вже найближчим часом.

Читайте також: