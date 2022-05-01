Окупанти відключили зв’язок та Інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей

Окупанти відключили зв’язок та Інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей

Мирні жителі двох тимчасово окупованих областей залишилися без зв’язку від вчорашнього дня - 30 квітня.

У Херсонській області зник мобільний зв'язок та Інтернет усіх операторів. Аналогічна проблема - у частині Запорізької області.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

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Учора жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з Інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

“Проблеми, які виникли одночасно у всіх операторів мобільного зв’язку, а також у постачальників фіксованих інтернет-послуг, є нічим іншим, ніж черговою спробою окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, яку розв’язала Росія проти України, та зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як це робиться в самій Росії”, - йдеться в повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура ще 18 квітня повідомляла про захоплення у регіоні російськими окупантами вишок та офісних приміщень оператора "Київстар".

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