Окупанти відкрили на Запоріжжі рекрутинговий центр для колаборантів: чим вони займуться

Російські окупанти відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для колаборантів.
На Запоріжжі для колаборантів російські окупанти відкрили рекрутинговий центр. Там будуть шукати зрадників, які займуться створення “масовки” на так званих “спонтанних акціях” на підтримку проведення референдуму.
Про це повідомили в пресслужбі головного управління розвідки.
Так, окупанти вважають, що створення рекрутингових центрів сприятиме зменшенню градусу незадоволення війною. Це також дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян РФ. Зокрема - відмічено прибуття у Мелітополь російських фахівців для проведення піар акцій.
“Робочий штаб даних представників відкрито у захопленому приміщенні магазину “Фокстрот”. Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою (колаборантів). Втім, бажаючих не багато, навіть незважаючи на серйозні “матеріальні стимули”. З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити “активістів” з території окупованого Криму”, - розповіли в ГУР України.
Там також додали, що окупанти продовжують завозити так звані “гуманітарні вантажі” з території РФ. Умовами отримання «гуманітарки» або її грошової компенсації є участь у так званих «акціях підтримки» окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних.
“Для координації дій створено “громадський рух “Ми разом з росією”. Його завдання – організація проплачених “масових акцій на підтримку референдуму”. Керувати питаннями розподілу “гуманітарки” та проведення акцій призначаються місцеві мешканці з проросійськими поглядами і представники партії “єдина росія”, - підкреслили в головному управлінні розвідки.
Нагадаємо, що у McDonald's прокоментували інформацію про відновлення роботи закладів в Україні в серпні.
Читайте також:
- У Каховці партизани підірвали авто колаборанта: він у реанімації
- В ОВА назвали кількість деокупованих населених пунктів на Херсонщині
- Пенсії, комунальні платежі, соціальні виплати: що очікує українців в серпні 2022 року