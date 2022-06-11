Окупанти відкрили у Маріуполі "банк" у металевому вагончику (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники відкрили "банк" у металевому вагончику.

Окупанти все більше дивують своїми "покращеннями" на тимчасово захоплених територіях України.

Так, у Маріуполі росіяни відкрили "Центральний республіканський банк" у металевому вагончику.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Покращення в банківської системі тепер виглядають так. Я не знаю, як можна ще більш саркастично показати реалії "покращення життя" в Маріуполі, аніж це роблять самі окупанти…", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, через загрозу холери у Маріуполі росіяни готують інфекційне відділення, яке очолить медик з Сибіру.

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