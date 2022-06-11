Окупанти відкрили у Маріуполі "банк" у металевому вагончику (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники відкрили "банк" у металевому вагончику.
Окупанти все більше дивують своїми "покращеннями" на тимчасово захоплених територіях України.
Так, у Маріуполі росіяни відкрили "Центральний республіканський банк" у металевому вагончику.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Покращення в банківської системі тепер виглядають так. Я не знаю, як можна ще більш саркастично показати реалії "покращення життя" в Маріуполі, аніж це роблять самі окупанти…", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, через загрозу холери у Маріуполі росіяни готують інфекційне відділення, яке очолить медик з Сибіру.
Читайте також:
- "Життя налагодилось": окупанти Маріуполя годують школярів хлібом та "бурдою з капусти" (фото)
- Через спалах дизентерії і холери у Маріуполі можуть загинути тисячі людей - мер
- В Маріуполі місцеві мешканці отримують "гумдопомогу" від окупантів: з чого вона складається (фото)