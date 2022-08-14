Окупанти відкрили вогонь по Енергодару: є постраждалі серед мирного населення

За даними місцевої влади, окупанти відкрили вогонь по Енергодару з передмістя. Внаслідок обстрілів є потерпілі серед цивільного населення.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.

"Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні міського голови.

Поки більше подробиць щодо ворожого обстрілу немає.

Як повідомляли,за інформацією "Енергоатома", Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Окупанти продовжують провокації щодо Запорізької атомної електространції. У МАГАТЕ наголосилиси, що через російські обстріли існує високий ризик ядерної небезпеки.

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