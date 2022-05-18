Окупанти відкрито відмовляються воювати проти України, командири кидають їх на найбільш небезпечні ділянки фронту

Окупанти відкрито відмовляються воювати проти України, командири кидають їх на найбільш небезпечні ділянки фронту

Російські окупанти все частіше відмовляються проводити активні наступальні дії на території України. Так, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні.

За даними воєнної розвідки України, окупанти, не згодні воювати проти України, висунули своїм командирам вимогу повернути їх у місця постійної дислокації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту. Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі фсб 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 70 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 71718) м. Шалі, Чеченська республіка.

В розвідці запевнили, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, в Україні встановили вже понад 11 800 воєнних злочинів російських солдатів, які будуть притягнути до відповідальності.

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