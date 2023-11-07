Окупанти відмовляються йти в атаку: Штупун про ситуацію на Авдіївському напрямку

Російські окупанти 7 листопада проводили на Авдіївському напрямку безуспішні штурмові дії. Українські захисники відбили 13 атак військових РФ.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Сьогодні на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького і Первомайського. Відбито 13 атак. Досить активно діяла ворожа авіація, тільки біля Авдіївки зафіксовано 10 авіаударів. Є випадки відмови іти в наступ деяких поки що невеликих підрозділів російських окупантів. Це ті, яким пощастило якимось чином вижити в попередніх атаках", - розповів Олександр Штупун.

Крім того, ЗСУ відбили 13 російських атак в районі Маріїнки, ворог зазнав втрат і відійшов.

Водночас українським військовим допомагає погода, оскільки окупантам важко працювати технікою. Замість неї вони відправляють піхоту. Військові РФ проводять і певні ротації.

"Є і ті підрозділи, які ротуються, тому що ті, що вижили, відмовляються іти в атаку і їх доводиться росіянам... відводити тих, хто збунтувався, в тил. І що вони там з ними зроблять – одному богу відомо. А свіжі підрозділи – це зазвичай різні загони "Шторму". В них є "Шторм Z", "Шторм V", просто "Шторм". І оцю піхоту ворог продовжує гнати, щоправда досить невеликими групами", - додав Штупун.

Нагадаємо, що окупанти штурмують Авдіївський коксохімічний завод.

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