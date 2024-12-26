Окупанти відновили штурми на техніці: Жорін заявив про втрати

Раніше техніки майже не було, а ворог наступав пішими групами.

Через погоду російські війська знову почали проводити штурми українських позицій на техніці. Це призводить до додаткових втрат.

Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін, повідомляє hromadske.radio.

Жорін повідомив, що окупанти намагаються пробитися до річки Оскіл у Харківській області і щодня проводять штурми. А зміна погоди – дощ або мороз – зменшує можливості контролю передньої лінії. Тож основна складність для українських сил – погодні умови.

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"Зараз складно проводити розвідку підходів, адже погодні умови не дозволяють. Дуже велика втрата "Мавіків", – сказав майор.

Він зауважив, що раніше ворог майже не застосовував техніку, а наступав пішими групами. Однак тепер загарбники користуються погодними умовами.

"Це небезпечні речі, коли ворог опиняється на техніці в тебе за спиною. Дуже складно потім зачищати місцевості, і це призводить до додаткових втрат. Важко проводити стабілізаційні дії, не зазнавши втрат. Ворог теж стріляє, у нього є артилерія, дрони, є скидання", – розповів Жорін.

Він також акцентував, що завдання російських військ – повністю вийти до річки Оскіл. Вони переходять річку, крадучи човни у місцевих жителів, і це переміщення буває складно виявити.

"Це більше загрожує Куп'янську, і вони це намагаються робити ближче до Борової. Росіяни намагаються розширювати свій плацдарм", – сказав заступник командира 3 ОШБр.

До слова, напередодні в ОТУ "Луганськ" інформували, що російські війська посилили штурми на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках із використанням техніки.

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