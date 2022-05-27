Окупанти відновили наступ біля Слов’янська і намагаються закріпитися у Лимані - Генштаб

Окупанти відновили наступ біля Слов’янська і намагаються закріпитися у Лимані - Генштаб

В Україні розпочалась 93 доба героїчного протистояння народу й ЗСУ російському воєнному вторгненню.

У Геншабі розповіли про оперативну інформацію на фронті станом на 06.00 27 травня.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках значних змін у діяльності підрозділів збройних сил Білорусі не відзначається, тривають заходи з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує ведення заходів щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, до них залучається до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ.

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів.

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В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дванадцять атак ворога, знищено танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів. Підрозділами протиповітряної оборони було збито ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу “Орлан-10”.

Винищувач Повітряних Сил Збройних Сил України знищив крилату ракету в Чернівецькій області.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, за якої умови розгортанню війни в Україні можна було запобігти.

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