Окупанти відновили наступ на одному з напрямків: яка мета загарбників

Російська окупаційна армія відновила наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Війська РФ нарощують інтенсивність обстрілів та завдають авіаударів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Звичайно, ворог не може собі дозволити наступати одразу вздовж 140 кілометрів. Він акцентує свою увагу поблизу населеного пункту Іванівка та Синьківка на Харківщині та також поблизу Макіївки", - розповів він.

Крім того, каже Євлаш, раніше росіяни намагалися наступати біля Новоєгорівки. Втім, "отримавши добряче по зубах від ЗСУ", відмовилися від своїх планів.

За словами представника ЗСУ, протягом певного часу було "таке собі затишшя" на цій ділянці фронту. Втім, приблизно тиждень тому війська РФ почали відновлювати свої наступальні дії.

"Перші - це були такі короткі поодинокі випадки. Коли здебільшого штурмували ці штурмові загони "Шторм Z" та просто "Шторм". Зараз уже ми бачимо більш таке серйозне вкраплення. Основна мета (РФ - Ред.) залишається - це взяття Куп'янська. Оскільки там є залізна дорога і це досить важливий логістичний хаб на цьому напрямку", - повідомив Євлаш.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про загострення в Авдіївці Донецької області. В ніч проти 11 жовтня відбувалися стрілецькі бої з півночі від міста. Вони тривають досі.

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