Окупанти відновили штурми: Гуменюк розповіла про важку ситуацію на лівому березі Херсонщини

Збройні сили України утримують позиції на лівому березі Херсонської області та продовжують роботи з розширення плацдарму.

Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"За таких умов – і погодних, і співвідношення сил та засобів, робота з розширення плацдарму надзвичайно важка", — сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що на лівобережжі спостерігаються складнощі з логістикою та використанням певної техніки, проте в українських військових виходить утримувати позиції та продовжувати роботу з розширення плацдарму попри те, що окупанти відновили штурмові дії.

Зокрема, за минулу добу ворог здійснив близько 11 штурмів, проте вони були безуспішними. В результаті противник був змушений повернутися на вихідні позиції, зазнавши втрат в особовому складі та військові техніці.

Нагадаємо:

У листопаді 2023 року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.

Наприкінці листопада британська розвідка заявила, що бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважає їх "дуже проблемними".

Там постійно тривають важкі бої. Генштаб України звітує, що ЗСУ розширили плацдарм на лівому березі Дніпра.

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