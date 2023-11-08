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Окупанти відновили штурми на одному із напрямків - Генштаб

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Окрім того, росіяни намагаються штурмувати ще на п'яти напрямках.

Російські військові відновили штурми на Лиманському напрямку.

Про це повідомив речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону вранці у середу, 8 листопада.

Він додав, що протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. ЗСУ відбили понад 40 атак окупантів.

"На Лиманському напярмку противник вів безуспішні штурми позицій Сил оборони України в районі Серебрянського лісництва", - розповів представник Генштабу.

Окрім того, за його словами, росіяни проводять штурмові дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямку.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Наші війська відбили 6 атак противника. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, а також - в районі Сенківки, Іванівки, Берестового (Харківська область), де ЗСУ відбили понад 6 атак противника", - додав він.

На Авдіїському напрямку росіяни намагалися наступати в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Сили оборони відбито 14 атак ворога.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, українські військові перебувають за 10 км від Бахмута.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни штурмують і скидають з дронів пляшки з запалювальною сумішшю

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Дата публікації
Перегляди
687
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