Окупанти відновили штурми на одному із напрямків - Генштаб

Окрім того, росіяни намагаються штурмувати ще на п'яти напрямках.

Російські військові відновили штурми на Лиманському напрямку.

Про це повідомив речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону вранці у середу, 8 листопада.

Також читайте Українські військові із ПЗРК Stinger збили керовану авіаційну ракету ворога - Наєв

Він додав, що протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. ЗСУ відбили понад 40 атак окупантів.

"На Лиманському напярмку противник вів безуспішні штурми позицій Сил оборони України в районі Серебрянського лісництва", - розповів представник Генштабу.

Окрім того, за його словами, росіяни проводять штурмові дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямку.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Наші війська відбили 6 атак противника. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, а також - в районі Сенківки, Іванівки, Берестового (Харківська область), де ЗСУ відбили понад 6 атак противника", - додав він.

На Авдіїському напрямку росіяни намагалися наступати в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Сили оборони відбито 14 атак ворога.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, українські військові перебувають за 10 км від Бахмута.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.