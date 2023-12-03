Окупанти відновили захист від морських дронів у Криму, який зруйнувала негода – фото

Кримський міст постраждав після найбільшого за 100 років шторму у Чорному морі.

У бухті Севастополя окупанти відновили загородження від морських дронів, які раніше пошкодила негода.

Про це повідомив аналітик Бреді Афрік у Twitter.

На супутникових знімках можна побачити, що після негоди, яка накрила Крим 27 листопада, бонові загородження були змиті хвилями.

Here's new imagery of Russia's Sevastopol harbor defenses in Crimea that were recently battered by storms. pic.twitter.com/q04uVxyOnI — Brady Africk (@bradyafr) December 2, 2023

Окупанти встановили ці загородження, аби захистити свої військові кораблі від атак українських надводних дронів.

Нагадаємо, Кримський міст постраждав після шторму – найбільшого за 100 років у Чорному морі.

Після негоди в Чорному морі міст тимчасово став безпорадним перед дронами. По всій Керченській протоці плавали пластикові бочки загороджень Кримського мосту.

Нагадаємо, в ISW описали, як РФ відволікає увагу світу від війни в Україні, використовуючи третю країну.

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