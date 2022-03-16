Заступника та секретаря міськради ще тримають.

У Херсонській області окупанти відпустили Скадовського міського голову Олександра Яковлєва.

"Зайшли зранку, спілкувалися зі мною, заступником та секретарем. Мене відпустили зараз, їх ще ні, але обіцяли відпустити пізніше. Я залишаюсь виконувати свої обов'язки", - повідомив Олександр Яковлєв на своїй сторінці у Facebook.

Раніше з’явилася інформація, що зі Скадовської міської ради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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