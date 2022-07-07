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Окупанти відпустили з полону 16-річного сина голови Запорізької райдержадміністрації

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Окупанти відпустили з полону 16-річного сина голови Запорізької райдержадміністрації

Oleg Buryak/Facebook

Після 90 днів полону сина голови Запорізької РВА вдалося звільнити з полону російських окупаційних військ.

З російського полону відпущено сина голови Запорізької РВА Олега Буряка - шістнадцятирічного Влада.

Про це Олег Буряк повідомив на сторінці на Facebook.

"Влад вдома!!!! Дуже дякую всім, хто був зі мною, з моєю родиною, з моїм сином Владом!!! Друзі, колеги, знайомі та незнайомі мені люди! Завдяки всім Вам вдалося Влада повернути додому", - написав Буряк.

Юнак перебував у полоні окупантів 90 днів.

Oleg Buryak/Facebook / ©
Oleg Buryak/Facebook

Нагадаємо, що 16-річного юнака забрали вороги на блокпості у Василівці. Владислав був в автоколоні, яка рухалася з Мелітополя до Запоріжжя.

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