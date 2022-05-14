Окупанти відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради

Як зазначила дружина Євгенія Родіонова Інна, її чоловіка відпустили сьогодні, 14 травня. Жінка вже встигла поспілкуватися з ним телефоном.

Російські військові відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгенія Родіонова. Інформацію підтвердила його дружина.

Про це повідомляє "Суспільне. Новини".

Як зазначила дружина Євгенія Родіонова Інна, її чоловіка відпустили сьогодні, 14 травня. Жінка вже встигла поспілкуватися з ним телефоном.

Зазначимо, що заступника сільського голови було викрадено 2 травня. Саме тоді російські військові захопили приміщення сільської ради Чорнобаївки. Окупанти зірвали прапор України, провели обшуки й не допустили працівників до робочих місць.

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