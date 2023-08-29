Окупанти відступають через прорив ЗСУ на одному з напрямків: що відомо

Російські окупанти відступають у зв'язку з проривом Збройних сил України ворожої лінії оборони на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана. Тому через деякий час вона опиняється в статусі "проривна". Тобто просування наших військ очевидне в географії. Воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", - сказала вона.

За словами Гуменюк, кожен населений пункт, який звільняють наші військові, важливий для України, бо це можливість закріпитися і побудувати навколо нього додаткові рубежі оборони.

Ситуація на фронті

Зранку 29 серпня у Генштабі повідомили, що ЗСУ мають успіхи у Запорізькій області. Зокрема, у напрямку Вербового. Зазначається, що Сили оборони потрохи просуваються вперед на півдні.

Також Генштаб у ранковому зведенні озвучив ситуацію на основних напрямках фронту. Зазначається, що сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Тим часом командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку. Так, за останню добу поранили або вбили 293 російського окупанта.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що ЗСУ витіснили російських окупантів в районі Кліщіївки Запорізької області. Загалом на Бахмутському напрямку українські сили оборони звільнили 44 квадратних кілометри. По всій лінії фронту - важкі бої.

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