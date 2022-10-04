Окупанти відступають, кидаючи техніку: ексклюзивні подробиці боїв біля Лимана

Село Зарічне біля Лимана Донецької області звільнив з боями батальйон "Донбас". Окупанти відійшли в напрямку Кремінної, залишивши техніку і боєприпаси.

Подробиці звільнення Зарічного розповів капітан Нацгвардії України Юрій Усатий на Youtube-каналі ТСН.

"За село Зарічне були жорстокі бої, тому що противник добре окопався тут і тримав оборону. Ми його звільняли два дні повністю з боями. Наш батальйон спеціального призначення "Донбас" виконав це завдання і закрили "котел" навколо Лимана", - повідомив нацгвардієць.

На запитання, чи дійсно військові РФ намагались уникати активних прямих боїв з ЗСУ, він відповів:

"Так, але в перший день вони дуже жорстко оборонялися. Вночі вони частково відступили, частково ще залишилися на краю села, але потім відійшли. Вони не зовсім палають таким бажанням зустрітися віч на віч з нашими воїнами".

Усатий зазначив, що окупанти "відступають, кидаючи дуже багато техніки, боєприпасів, амуніції і всього іншого".

"Нічого з собою не забирають. Відступили вони в бік Кремінної, потім був обстріл і до сьогоднішнього дня село Зарічне теж обстрілюється зі сторони Кремінної", - сказав він.

За словами капітана Нацгвардії, коли окупанти виходили з села, "жертв було не скажу, що дуже багато, але були". В батальйоні "Донбас", на жаль, теж були втрати - загинув командир взводу капітан Дмитро Ткачук і солдат Андрій Гринюк.

На запитання, що кажуть про окупацію жителі звільненого села, Усатий відповів:

"Що вразило в Зарічному, спілкуючись з місцевими, що не було такого звірства. Ми пройшли всю Харківську операцію, звільняли Волохів Яр, Балаклію, де росіяни поводили себе дуже жорстоко по відношенню до населення. Але тут в Зарічному спілкувався з людьми - тут і буряти були, і небуряти, не було звірства такого".

Нагадаємо, за даними американського Інституту дослідження війни (ISW), протягом останніх двох діб українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана, що на Донеччині.

Збройні сили України успішно просуваються на кордоні Харківської та Луганської областей - на захід від Сватового. Українські захисники звільнили від окупантів низку населених пунктів.

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