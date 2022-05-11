Окупанти відступають з Харківщини, але тримаються за Донбас: головне з вечірнього зведення Генштабу

Окупанти відступають з Харківщини, але тримаються за Донбас: головне з вечірнього зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ розповів всі найважливіші події на фронті за останню добу.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію станом на 18:00 11 травня щодо російського вторгнення.

Російські окупанти не припиняють наступальних дій у Східній операційній зоні. Найбільша активність росіян надалі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Білорусь

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Наразі з білоруської сторони триває інженерне обладнання оборонних позицій вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

Також у Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу.

Досі зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах України.

Сіверщина

На Сіверському напрямку росіяни продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою недопущення перегрупування українських військ та перекидання їх на інші напрямки, окупанти продовжують проведення демонстраційних дій. У прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони.

Харківщина

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони, щоб уповільнити темп наступу українських військ.

ЗСУ звільнили населений пункт Питомник Харківської області.

На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, щоб унеможливити передавання інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку.

Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Росіяни не випускають людей на територію, підконтрольну Україні.

Донбас

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на отриманні повного контролю над Рубіжним та проведенні наступу в напрямку Лимана.

Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках Курахового та Новопавлівки.

Противник продовжує обстрілювати позиції наших військ. Збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку, готуючись до наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій українських військ в районах Світлодарська та Троїцького. Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківку, успіху не мав.

Маріуполь

В Маріуполі росіяни знову блокували та намагалися знищити українські підрозділи в районі заводу “Азовсталь”. Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

Південь

На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював українські підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Проводив інженерне обладнання передових позицій.

Чорне море

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника виконують завдання ізоляції районів бойових дій та ведення розвідки. Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

Втрати, дезорганізованість та деморалізованість росіян

Ворог продовжує зазнавати втрат. Росіяни дезорганізовані та деморалізовані. Військовослужбовцям окремих підрозділів окупантів, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що РФ планує захопити Київ, центральну Україну і включити їх до свого складу.