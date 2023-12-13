Окупанти відтіснили ЗСУ з певних позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW

Російські загарбники просунулися на південь від Кринок.

Росіяни стверджують, що їхні війська відтіснили українських військових з невизначених позицій поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини. Водночас ЗСУ висадилися в інших невизначених районах на лівому березі річки Дніпро.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на російські джерела інформують, що ворожі війська проводили наступальні операції лівому березі Херсонської області 12 грудня.

Опубліковані 11 грудня геолокаційні кадри демонструють, що окупанти нещодавно просунулися на південь від Кринок.

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Водночас 12 грудня так звані російські воєнкори заявили, що війська РФ відтіснили українських бійців з невизначених позицій поблизу Кринок. Російське джерело стверджувало, що сторони ведуть бойові дії у Кринках, і що ЗСУ безуспішно намагалися закріпитися у лісовій місцевості поблизу населеного пункту.

Російські джерела також заявляли про непідтверджену інформацію про те, що українські війська висадилися в інших невизначених районах на лівобережжі річки Дніпро.

Мапа з оцінкою контрольованих території навколо Херсона та Миколаєва на 12 грудня / Фото: ISW

Нагадаємо, напередодні в Інституті вивчення війни інформували, що українські війська відбили у ворога весь острів Великий Потьомкінський, що на південний захід від Херсона.

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