Окупанти відтягують сили з Донбасу на Харківський напрямок: деталі від ISW

Російське командування перекидає підрозділи своє армії з Донецького напрямку - на Харківський. Тим часом бої на північ і північний схід від Харкова тривають.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що 16 червня російські джерела опублікували геолокаційні кадри, на яких нібито видно, як окупанти відбивають контратаку ЗСУ на північний захід від Глибокого. Також, російські воєнкори стверджували, що українські війська почали механізовані контратаки поблизу Глибокого та контратакували з напрямку Тихого та поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська.

В ISW також зауважують, що 17 червня речник Харківського угруповання військ полковник Юрій Повх заявив, що війська РФ передислокували частини 155-ї окремої морської піхотної бригади і 18-ї мотострілецької дивізії на Липцівський напрямок для заміни підрозділів, які втратили боєздатність. Одне з російських джерел також стверджувало, що під Вовчанськом діяли підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади. За словами Повха, приблизно від 12-13 червня окупанти стягують для підтримки на Вовчанському напрямку додаткові військові частини. Зокрема, 138-ї окремої мотострілецької бригади.

"Повідомлення про появу цих елементів у районі Вовчанська свідчить про можливу передислокацію з донецького напрямку на харківський для посилення російського угруповання в Харківській області", - йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, німецьке видання BILD пише про наближення РФ до "дороги життя" Покровськ-Костянтинівка. Російські окупаційній армії залишилося сім кілометрів до того, щоб перерізати основний шлях постачання ЗСУ на Донбасі.

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