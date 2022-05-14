Окупанти відводять війська від Харкова, але намагаються утримати зайняті позиції - Генштаб

Окупанти відводять війська від Харкова, але намагаються утримати зайняті позиції - Генштаб

Армія Російської Федерації продовжує бойові дії у Східній операційній зоні.

Протягом минулої доби, 13 травня, на Харківському напрямку окупанти держави-терористки активних бойових дій не проводили.

Про це 14 травня повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни зосереджують основні зусилля на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків. Крім того, загарбники намагаються утримувати зайняті позиції та маршрути постачання.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

Нагадаємо, розпочалась 80 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Детальнше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу за 14 травня.

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